Una scena tagliata da Justice League stuzzica i fan con il costume nero

Ricordate tutta la questione suldi Superman in? Chi diceva che c'era e poi era stato tagliato dallacon la successiva 'riscrittura' die chi, invece, che non c'è mai stato.

Ora in una nuova sequenza tagliata trapelata in rete - che trovate in questa news - stuzzica i fan con la presenza proprio di quel chiacchieratissimo costume nero. In questa scena non vediamo l'eroe in costume, ma Henry Cavill passare accanto a quel costume fortemente voluto dai fan. Sebbene non sia confermato, sembra proprio che tale scena sia stata diretta da Zack Snyder: non solo per lo stile visivo e per l'utilizzo delle musiche di Hans Zimmer, ma anche perché è evidente che in questa scena Henry Cavill non aveva i chiacchieratissimi baffi poi rimossi digitalmente in altre sequenze girate successivamente.

Vi sarebbe piaciuto vedere questa sequenza nel film?

Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra