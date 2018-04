Una produttrice Marvel, Victoria Alonso, vorrebbe più film MCU diretti da donne in futuro!

La produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso spera che più registi donne si uniscano al Marvel Cinematic Universe negli anni a venire. Sta iniziando davvero una nuova era a Hollywood, un'era che sembra consentire a voci diverse di influenzare il business del cinema.

Gli studios sono ora più che mai attenti e impegnati a portare donne e persone di colore dietro e davanti alla telecamera. Questo non vale solo per i piccoli film indipendenti, ma anche per più grandi successi. Basti vedere cosa hanno fatto Wonder Woman che Black Panther sia dal punto di vista finanziario, che critico e culturale, ed è facile capire perché tutti questi progetti non siano semplici "anomalie" passeggere.

La Marvel si sta attualmente godendo il successo dei numeri da record di Black Panther e, in futuro, ha in programma altri cinecomic interessanti come, naturalmente, Captain Marvel, la cui regista, Anna Boden, sarà la prima direttrice donna a lavorare nel Marvel Cinematic Universe. Lei sarà co-regista di Ryan Fleck nel primo film con una supereoina donna protagonista, nell'MCU. Ecco cosa ha dichiarato dunque la produttrice Alonso a THR su quando vedremo altre donne alla regia:

"Presto spero. il discorso è questo: vogliamo la persona migliore per i lavori che facciamo. Non penso che sia giusto per qualsiasi film dire "Questo deve essere diretto da un uomo" o "Quello deve essere diretto da una donna". Penso che debba essere una ricerca consapevole del miglior professionista possibile - e speriamo che questa persona, mentre continuiamo a compilare la nostra lista, sia, almeno nel cinquanta per cento dei casi, donna."

Nel frattempo attendiamo con ansia di vedere le eroine del Marvel Cinematic Universe riunite in Avengers: Infinity War, a partire dal 25 aprile al cinema!