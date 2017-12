Una potenziale prima occhiata al Venom di Tom Hardy

Dopo le svariate foto dal set in cui veniva mostrato Tom Hardy interpretare il personaggio di, ecco debuttare in rete un nuovo interessante scatto dal set di, che noi vi mostriamo dopo il salto.

Sappiamo che Tom Hardy darà vita al letale Venom tramite motion capture, e questa foto - che trovate qui sotto -, ovviamente, non ci mostra l'antieroe, ma, nonostante lo scatto in questione sia in penombra, notiamo alcuni particolari militari dal costume che lascerebbero intendere, a quanto pare, una versione più Agente Venom del personaggio che il classico del fumetto originale. Ovviamente, stiamo parlando di pura speculazione al momento, e nulla più.

Ruben Fleischer dirigerà il cinecomic che, nell'intenzione del cineasta, sarà fedele alla controparte cartacea. Tra i membri del cast, oltre al protagonista Tom Hardy, del film segnaliamo Michelle Williams, Scott Haze, Riz Ahmed, Reid Scott e Jenny Slate. In questo episodio, Venom dovrebbe combattere il suo arcinemico, il temibile Carnage; al momento non è chiaro chi darà vita allo psicopatico villain della pellicola.

La pellicola, prodotta interamente dalla Sony Pictures, sarà completamente slegata dall'Universo Cinematografico Marvel Studios seppur, tecnicamente, collegato a quello di Spider-Man: Homecoming.

Arriverà ad ottobre 2018 nei cinema di tutto il mondo e sarà vietato ai minori.