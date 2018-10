Una petizione vuole Tobey Maguire in un cameo in Spider-Man: Far From Home

Per molti è stato lo Spider-Man perfetto, per altri decisamente no. Fatto sta che tutti sono 'cresciuti' con il Peter Parker di Tobey Maguire, protagonista della trilogia cinematografica sull'Uomo Ragno diretta da Sam Raimi.

Adesso, anni dopo, il personaggio è stato reboottato (dopo la parentesi "The Amazing") all'interno del Marvel Cinematic Universe, con il volto del giovanissimo Tom Holland. Ora, una nuova petizione dei fan, vorrebbe Maguire in un cameo all'interno di Spider-Man: Far From Home (trovate la petizione qui). Stando a quanto leggiamo nel sito, i fan vorrebbero Maguire nei panni di un pizzaboy all'interno di Far From Home, un richiamo al suo 'secondo lavoro' in Spider-Man 2 del 2004. Questo, secondo i fan, "potrebbe aprire anche le porte allo Spider-Verso nel Marvel Cinematic Universe".

Infatti, cameo a parte, sono molti i fan che hanno suggerito, in futuro, una sorta di Spider-Verso in cui tutte e tre le incarnazioni dell'Uomo Ragno (quindi Maguire, Holland e Andrew Garfield) si incontrino; lo Spider-Verso, inoltre, potrebbe giustificare l'ingresso del Venom di Tom Hardy qualora i Marvel Studios optino, sempre in futuro, per un crossover con il loro Spider-Man cinematografico. Insomma, gli scenari sono molti, tutti possibili (accordi a parte) e, decisamente, fortemente voluti dagli appassionati dei fumetti originali. Voi cosa ne dite?