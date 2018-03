Una petizione dei fan vorrebbe Meryl Streep in Star Wars!

Un gruppo di fan di Star Wars ha creato una petizione per chiedere che la tre volte vincitrice del premio Oscarvenga scelta per il prossimo film di. Già questo tipo d'eventualità sarebbe davvero clamorosa ma a rendere ancor più incredibile la richiesta di questi appassionati è che la Streep non entri in punta di piedi nella saga.

Se non volete avere spoiler su quest'eventualità clamorosa, che al momento riguarda solo una petizione di una parte dei fan della saga, non proseguite nella lettura.

La petizione, lanciata prima del debutto nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi a dicembre, ha raccolto sinora il sostegno di 7.800 persone, con l'obiettivo prefissato di 8.000 firme e la clamorosa richiesta di scegliere Meryl Streep come sostituta della compianta Carrie Fisher nel ruolo del generale Leia Organa.

"Dopo la morte di Carrie Fisher ci sono molte incertezze su come Episodio IX si occuperà del personaggio di Leia" recita la petizione, indirizzata a LucasFilm, Disney, alla presidente di LucasFilm, Kathleen Kennedy e al regista J.J. Abrams.

"Dato che LucasFilm ha affermato di non aver intenzione di ricreare digitalmente Carrie Fisher con la CGI per Episodio IX, le soluzioni migliori sono rilanciare il personaggio di Leia o escluderla totalmente dal film. Come fan di Star Wars e Carrie Fisher, vogliamo davvero che Leia risplenda anche in Episodio IX e di certo non vogliamo che venga esclusa dal film senza che sia scritta una trama ragionevole" continua la petizione "Pertanto, il recasting di Leia è un'opzione più che ideale per noi e crediamo che Meryl Streep sia una candidata ideale per Leia".

Carrie Fisher, storica interprete del personaggio di Leia Organa in cinque film di Star Wars, è scomparsa nel dicembre 2016 all'età di 60 anni. La tragica e prematura scomparsa di Carrie Fisher ha creato un grosso problema a LucasFilm per Episodio IX, che riporterà dietro la macchina da presa J.J. Abrams. Come verrà gestito il futuro dell'amata Leia nel franchise?