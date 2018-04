Una nuova foto ufficiale di Deadpool 2, Josh Brolin tra DP2 e Infinity War

Il magazine Empire ha diramato sul web una nuova foto ufficiale - che trovate dopo il salto - di Deadpool 2 in cui vediamo Deadpool (Ryan Reynolds) insieme a Colosso (Srefan Kapicic) e Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand).

Oltre a loro nella foto anche il "misterioso" ragazzino interpretato da Julian Dennison.

Intanto in un'intervista, l'attore Benedict Cumberbatch (Dottor Strange) ha svelato come, il coinvolgimento di Josh Brolin in Deadpool 2, ha reso complicata la partecipazione dell'interprete di Thanos sul set di Avengers: Infinity War.

"Hanno usato una controfigura per Josh. Josh non era molto sul set di Infinity War, perché stava girando contemporaneamente anche Deadpool 2 da quel che so" ha spiegato l'interprete del Dr. Strange "Ma siamo riusciti a far funzionare il tutto.".

Questa l'ironica sinossi ufficiale: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".