Una nuova foto da Black Panther, Michael B.Jordan e gli attori che lo hanno ispirato

Il primo supereroe dei fumetti che approderà sul grande schermo nel 2018 sarà Black Panther . Il personaggio della, interpretato da, era già apparso nel precedente

A febbraio, ora, sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con una pellicola stand-alone dedicata totalmente a lui, per la regia di Ryan Coogler (Creed - Nato per Combattere), e che anticiperà Avengers: Infinity War.

Nella pellicola troveremo anche dei personaggi femminili molto forti e di tutto rispetto, che affiancheranno il personaggio di Pantera Nera nel corso del film. Stiamo parlando del gruppo delle Dora Milaje, vere e proprie guardie del corpo di T'Challa. Tra queste contiamo la Okoye di Danai Gurira e la Nakia di Lupita Nyong'o, protagoniste dello scatto ufficiale mostrato da USA Today e che vi mostriamo qui sotto.

Intanto, l'attore Michael B. Jordan, che aveva già parlato del suo villain, Erik Killmonger, in un'altra intervista, ha parlato con USA Today degli attori che lo hanno ispirato per la sua performance in questo nuovo cinecomic dei Marvel Studios: "Da attore, ma anche da fan, vedi queste grandi performance, come Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, e dici 'wow!'. Voglio provare a fare qualcosa di simile. Vuoi emulare il Magneto di Michael Fassbender. Ho tentato di trovare il mio posto tra questi grandi attori e ruoli, ci ho provato, anche se alla fine non ci riuscissi pienamente".