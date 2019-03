Una nuova clip di Shazam! mostra il protagonista contro il Dottor Sivana

Dopo l'arrivo del full trailer italiano di Shazam!, sui social è apparsa una nuova clip per l'attesissimo cinecomic con Zachary Levi, che mostra un acceso incontro tra il supereroe protagonista e Dottor Sivana, interpretato nella pellicola da Mark Strong.

Nel breve video, che è preso da Twitter in attesa dell'arrivo di un filmato di migliore qualità, e che potete vedere come di consueto in calce alla news, Sivana incontra Shazam e gli ordina di dargli i suoi poteri, ma al suo rifiuto lo colpisce con una combo micidiale che lo sbalza letteralmente in aria.

Come spiegato da Sivana dunque, se le armi non hanno effetto sul supereroe, per la magia è un'altra storia. Ma come si intuisce anche dalla clip, il nostro eroe non ha certo intenzione di starsene a subire passivamente.

Il cinecomic sarà al cinema a partire dal 3 Aprile, e le ultime stime prevedono che gli incassi di Shazam raggiungano quota 50 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione, cifra ritoccata nei giorni scorsi al rialzo, proprio per via della risposta positiva degli utenti nei confronti dell'ultimo trailer pubblicato.

Se volete saperne di più sul supereroe prima di fiondarvi al cinema a vedere il film, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sul personaggio di Shazam!