Una notte da leoni, Ed Helms si dice scettico sulla possibilità di un quarto capitolo

I fan del celebre franchise comicosaranno costretti a mettersi l'anima in pace. Stando a quanto dichiarato da uno dei protagonisti,, le possibilità di un quarto capitolo sono pressochè nulle.

Il progetto de Una notte da leoni era stato concepito come un unico film, ma il grande successo di critica e pubblico spinse gli sceneggiatori e la Warner a dare il via libera a due sequel, che sfortunatamente non hanno ottenuto i risultati sperati.

Questo franchise vietato ai minori, iniziato nel 2009, ha lanciato nella stratosfera del comedy i personaggi intepretati da Zach Galifianakis, Bradley Cooper e Ed Helms.

Nel corso di un 'intervista ai microfoni di Cine Pop, proprio quest'ultimo, che nella celebre saga ha vestito i panni del dentista Stu, ha dichiarato che un quarto film non vedrà mai la luce: "Penso che le possibilità di vedere un'altro film della saga siano tra lo zero e lo zero".

Ovviamente non sappiamo se questa dichiarazione avesse un tono ironico, ma è molto proabile che possa corrispondere alla realtà dato l'insuccesso commerciale di Una notte da leoni 3, che ha incassato al box-office americano soltanto 100 milioni di dollari. Nulla a che vedere con il primo film della saga, da molti considerato il migliore, che ha incassato 467 milioni di dollari in tutto il mondo, diventanto una vera e propria "sleeper hit".

Bisogna anche tenere in considerazione la moda dei reboot, ormai molto in voga in quel di Hollywood, e non è detto che tale sorte possa toccare anche alla saga de Una notte da leoni.