Una Margot Robbie in rosso nel poster del thriller Terminal

RLJE Films ha pubblicato il nuovo poster del thriller/noir, con protagonistae diretto dasarà nelle sale cinematografiche da questa settimana con, film dove interpreta la problematica pattinatrice Tonya Harding nel film diretto da, per il quale è stata candidata agli Oscar.

Nel cuore oscuro e sconfinato di una città anonima, Terminal segue le contorte vicende di due assassini impegnati in una missione, un insegnante che combatte contro una malattia letale, un custode enigmatico e una curiosa cameriera che conduce una pericolosa doppia vita.

Le esistenze di queste persone s'intrecceranno a causa di un criminale in cerca di vendetta.

La candidata all'Oscar Margot Robbie è la protagonista del film di Vaughn Stein, che comprende nel cast anche Simon Pegg, Mike Myers, Max Irons e Dexter Fletcher. Il film è stato scritto dallo stesso Vaughn Stein per il suo debutto alla regia.

Il film dovrebbe essere distribuito nelle sale a partire dall'11 maggio.

Margot Robbie ha recentemente fatto parte del cast di Vi presento Christopher Robin di Simon Curtis, insieme a Domhnall Gleeson e ha interpretato il ruolo di Harley Quinn in Suicide Squad di David Ayer. Il successo è arrivato nel 2013, grazie al ruolo nel film The Wolf Of Wall Street di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio.