Una giornalista spoilera un dettaglio di Star Wars: Gli Ultimi Jedi... e John Boyega...

ATTENZIONE! SPOILER!

Ed ovvio che, in queste ore, sul web circolano numerosi spoiler riguardo la trama e le sorprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuovo acclamato capitolo della famosa saga. Ed i fan stanno, ovviamente, evitando di incappare in questi spoiler.

Eppure i fan inglesi ne sono incappati in uno - non gigantesco, sicuramente, ma una sorpresa - in una trasmissione televisiva. Infatti una giornalista ha svelato uno dei camei a sorpresa della pellicola: "Ed i fan saranno davvero eccitati perché torna anche Yoda!". In collegamento c'era John Boyega (interprete di Finn), che è rimasto scioccato dalla rivelazione: "Holly... Holly... non puoi dire ai fan esattamente quel che succede!". Una figura, sicuramente, imbarazzante da parte della giornalista che, cerca poi di rimediare e arrampicarsi sugli specchi... inutilmente.

Noi vi proponiamo il video qui sotto, con l'espressione scioccata di Boyega che, inutile dirlo, vale tutto.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson. In attesa di scoprire come andrà la pellicola al box-office mondiale, potete visionare il film in sala già da ieri.