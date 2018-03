Una foto dal set di Shazam! mostra un easter egg di Batman

Sul web continuano a comparire diverse immagini dal set die nell'ultima si nota un easter egg che riguarda. Con la New Line che distribuiscee lain sviluppo da diverso tempo, i fan si sono chiesti per anni se la storia di Billy Batson fosse separata dal DC Extended Universe.

Sappiamo che il film sul Joker farà parte del DCEU, quindi è chiaro che non tutti i personaggi dei fumetti fanno parte della continuità di Justice League. E dato il tono più leggero e scanzonato di Shazam! non è difficile pensare al fatto che il film possa andare per la sua strada.

Detto questo, le prove al momento dicono che Shazam! prenderà parte allo stesso universo degli altri film che la DC ha realizzato da L'uomo d'acciaio in poi.

La connessione di Billy con Batman e Superman, una volta ottenuti i poteri, è presente sin dalle audizioni per il film. Le foto scattate in precedenza rivelano che altri personaggi del DCEU avranno dei cameo in Shazam!. E l'ultima foto che arriva dal set fornisce ulteriori prove della presenza della Justice League nel film.

blogTo ha pubblicato una foto di Shazam!, attualmente in produzione a Toronto. Sebbene l'immagine in un primo momento sembri raffigurare un semplice furgone giornalistico. Ad un'occhiata più attenta si può però capire che il furgone arriva da Gotham City.

Se il set in questione riguarda Gotham City o se il furgone proviene dalla città di Batman non è dato saperlo. In ogni caso, la DC non ha voluto negare il coinvolgimento della città natale di Bruce Wayne nel film. Ciò potrebbe significare che Batman avrà un cameo in Shazam!, anche se un apparizione di Superman al momento rimane la più probabile, anche se tutta da confermare. Dalla foto si evince comunque che il film riconosce l'esistenza di Batman.

Le notizie dal set di Shazam! sono frammentarie e il depistaggio degli addetti ai lavori procede da settimane, a partire dal regista David F. Sandberg, in particolare sulla questione del costume del protagonista.

In ogni caso Warner Bros. e DC probabilmente aumenteranno le notizie ufficiali sul film col passare del tempo quindi distraetevi in attesa di altre informazioni ufficiali.