Una foto dal set di Morbius fa riferimento a un altro villain di Spider-Man

Continuano le riprese di Morbius, nuovo cinecomic targato Sony Pictures con protagonista Jared Leto, che anzi ci regalano adesso una nuova foto dal set del film diretto da Daniel Espinosa che fa curiosamente riferimento a un altro villain di Spider-Man - che no, non comparirà nel film.

La foto arriva dal set britannico di Morbius, location scelta accuratamente dalla produzione per dare un senso di gotico al film - e con la nebbia è ancora meglio. Questo dovrebbe significare che l'azione sarà in parte lontana da New York, ma non tutta, perché nell'immagine in calce compare un camion che riporta un indirizzo del Bronx. La cosa notevole e significativa della foto è comunque un'altra.



Il camion è di proprietà di una società di catering che curiosamente si chiama "Kraven", che nei fumetti dell'Uomo Ragno è uno dei principali cattivi dell'eroe Marvel, un cacciatore dalla pelle resistentissima che più di una volta ha messo in serio pericolo Spidy. Ancora più curioso è il fatto che alcuni rumor dei mesi passati davano la Sony intenzionata a sviluppare dopo Venom e Morbius un film proprio dedicato a Kraven. Che si una velatissimo indizio?



Morbius vede nel cast anche Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson e Jared Harris, per un'uscita prevista nelle sale il 30 luglio 2020.