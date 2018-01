Una featurette da Black Panther, ecco un nuovo scatto ufficiale

C'è grossa attesa - per metà febbraio - per l'arrivo di Black Panther , il cinefumetto prodotto daidiretto da. E la Marvel sta continuando a promuovere il film con la diffusione di nuovo materiale promozionale dal cinecomic.

Dopo aver già dedicato un dietro le quinte alle Dora Milaje, la Marvel ha diramato in rete - grazie alla Disney - una breve featurette incentrata principalmente sul personaggio di Nakia, interpretato dall'attrice Lupita Nyong'o: potete visionarla in questa notizia. La Nyong'o è presente anche in una nuova foto ufficiale diffusa dallo studio - e che vi proponiamo qui sotto - in cui è in compagnia del protagonista, T'Challa/Pantera Nera in persona (Chadwick Boseman), e sua sorella Shuri (Letitia Wright).

La regia è affidata a Ryan Coogler, già regista di Creed - nato per combattere, che ha curato la sceneggiatura insieme a Joe Robert Cole. Oltre a Boseman vedremo nel cast Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Daniel Kaluuya e Forest Whitaker, mentre da Civil War tornerà anche il personaggio di Everett K.Ross, interpretato da Martin Freeman. Il villain sarà interpretato da Michael B. Jordan mentre Andy Serkis tornerà nel ruolo di Ulysses Klaue, già visto in Avengers: Age of Ultron del 2015.

Black Panther sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 14 febbraio in Italia.