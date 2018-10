Una fan art immagina Michael Keaton nei panni di un vecchio Bruce Wayne

Tra i tanti interpreti del Cavaliere Oscuro in ambito cinematografico, ad avere un posto speciale nel cuore degli appassionati è senza dubbio Michael Keaton, che ha vestito i panni dell'iconico personaggio nei due film diretti da Tim Burton, Batman e Batman - Il Ritorno.

A lungo i fan hanno chiesto alla Warner Bros. e alla DC Films di portare sul grande schermo dei diretti adattamenti di Batman Beyond o de Il ritorno del Cavaliere Oscuro, suggerendo magari di riprendere Keaton nel ruolo di un Bruce Wayne invecchiato, ma la risposta è stata puntualmente picche.



Oggi, però, una fan art ci mostra come potrebbe essere l'attore invecchiato nei panni di un più anziano Bruce Wayne, trent'anni dopo la sua partecipazione ai film di Burton che gli hanno cambiato la carriera, lasciandogli un posto d'onore nella cultura pop cinematografica.



Batman, comunque, tornerà al cinema nell'attesissimo e per il momento controverso The Batman di Matt Reeves, anche se per ora non è ancora chiaro chi vestirà la maschera del protettore di Gotham City, se ancora Ben Affleck - gli ultimi report vorrebbero così - o se un nuovo attore, con ad esempio Jon Hamm che si è detto interessato alla parte, "purché ci sia un'ottima sceneggiatura".