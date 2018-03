Una fan art immagina John Boyega nei panni di Blade

Dai tempi di, prodotto dalla(e, per essere ancora più precisi, dalla serie tv), il personaggio di, che ha avuto origine sulle pagine dei fumetti della, manca sia dal grande che dal piccolo schermo.

Più volte - con il ritorno dei suoi diritti ai Marvel Studios - si è parlato di un suo ingresso nel sempre più vasto Marvel Cinematic Universe ma, almeno ad oggi, non ci sono piani concreti per un suo ritorno.

In attesa di scoprire il destino di questo antieroe dei fumetti Marvel, una fanart del popolare BossLogic immagina chi potrebbe dare il volto al personaggio in un futuro reboot e sostituire, cosi, Wesley Snipes. Secondo BossLogic - ma anche molti fan - un attore giusto per la parte sarebbe John Boyega, star della nuova trilogia di Star Wars e del prossimo Pacific Rim - La rivolta. La fanart, che trovate qui sotto, mostra Boyega nel ruolo: cosa ne pensate?

"Sarebbe molto fico [riavere Blade nel Marvel Cinematic Universe, nb.]. Magari un giorno. Il mio lavoro alla Marvel è iniziato 17 anni fa, e c'erano due cose che hanno dato il via all'era moderna dei cinefumetti. Uno fu X-Men, che fece esclamare al pubblico 'oh, allora c'è ancora vita in quel genere'. Ma alcuni anni prima, ci fu Blade. Un personaggio che quasi nessuno conosceva, che era apparso in qualche numero di Tomb Of Dracula, e tramutato in un franchise di successo" aveva spiegato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in un'intervista "Quella fu un grande lezione per me" continua "Non importa quanto sia famoso il personaggio, importa quanto sia fatto bene il film. Che è la ragione per cui, anni dopo, abbiamo fatto Guardiani della Galassia o Dr. Strange. Penso che sarebbe molto divertente fare qualcosa con Blade un giorno di questi".