Il cilenocon il suo film,, ha ottenuto il premio come miglior film in lingua straniera, battendo la concorrenza soprattutto del film russo. Il film ha ottenuto l'Orso d'Argento alla miglior sceneggiatura al Festival di Berlino, dov'è stato presentato in anteprima e in concorso nel 2017.

Per Sebastian Lelio si tratta del quinto film in carriera e con Una donna fantastica trova il suo primo riconoscimento in campo internazionale, dopo essersi fatto notare grazie ai suoi primi film in Cile. Ora per lui arriva l'Oscar al miglior film girato in lingua straniera, battendo una concorrenza molto agguerrita, soprattutto Loveless, che inizialmente sembrava potesse vincere la statuetta.