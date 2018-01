Una clip mostra come sono stati realizzati alcuni effetti visivi di Pirati dei Caraibi 5

Nel 2017, a distanza di sei anni dall’uscita del quarto capitolo, è tornato a bucare lo schermo delle sale il pirata più famigerato degli ultimi tempi,. Oggi vi mostriamo una interessante retrospettiva sul reparto degli effetti visivi realizzati per la pellicola diretta dai registi

Nel filmato caricato su YouTube dalla Moving Picture Company, una delle compagnie di effetti visivi che ha lavorato alla produzione di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, vengono mostrate alcune avvincenti sequenze del lungometraggio, tra le quali spiccano in particolare quelle riguardanti le numerose battaglie navali e la figura del Capitano spagnolo Salazar interpretato dal Premio Oscar Javier Bardem. Ben duemila sono le riprese che necessitavano di una lavorazione nel comparto degli effetti speciali, di cui circa centocinquanta create ad hoc in computer grafica.

Lo studio che ha curato il processo degli effetti visivi del franchise piratesco ha recentemente lavorato ad altri importanti progetti per il grande schermo come Alien: Covenant, Wonder Woman, Blade Runner 2049 e Justice League.

Riguardo ad un ipotetico sesto capitolo della saga capitanata da Johnny Depp non si sa ancora molto se non che l’attrice Kaya Scodelario, il cui personaggio si scopre essere durante l’ultima storia la figlia di Barbossa, ha firmato per partecipare anche al prossimo film. Questo, tuttavia, non comporta la certezza della messa in stato di scrittura dal momento in cui questa contrattazione è solita stipularsi in un’ottica di pianificazione del futuro del franchise. L'intera pentalogia di Pirati dei Caraibi può essere considerata comunque un bottino d'oro per la Disney, tenendo conto della sua capacità nell'aver generato un ammontare di incassi che si aggira attorno ai 4.5 miliardi di dollari.

Voi cosa ne pensate? Tornereste al cinema per seguire le nuove avventure di Capitan Jack Sparrow?