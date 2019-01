Una battuta tagliata a Killmonger ha cambiato il finale di Black Panther

Una battuta di Erik Killmonger tagliata dal montaggio finale ha cambiato completamente il finale di Black Panther. Il film di Ryan Coogler è uno dei più apprezzati e acclamati dell'ultima annata cinematografica, con numerose nomination conquistate anche nella stagione dei premi. Tra i passaggi del film più amati dai fan c'è sicuramente il finale.

Se non avete ancora visto il film vi consigliamo di non proseguire nella lettura della news.





Alla morte di Killmonger, T'Challa decide di non mantenere il segreto su Wakanda con il resto del mondo, e si reca negli Stati Uniti per poter trasformare il vecchio quartiere di Erik in un centro umanitario.

Questo finale tuttavia non era quello pensato inizialmente per il film. Il montatore di Black Panther, Michael Shawver, nel corso di un'intervista a CinemaBlend, ha spiegato:"Con i reshoot Ryan voleva un nuovo finale e la cosa più grande riguarda la scena di Killmonger. Nella prima versione Killmonger diceva 'è bello, ma cos'hai intenzione di fare per tutte le persone del mondo che non possono goderne?'. Era grandioso e potente, ma per alcuni versi un problema. Ci siamo resi conto che T'Challa doveva comprendere da solo alcune cose, senza che gliele dicesse il villain. Michael B. Jordan è stato grandioso, nessuno voleva che il suo personaggio morisse ma non si poteva fare altrimenti per la storia. Quindi Ryan ha fatto un brillante lavoro di scrittura, creando la scena di Oakland. Il senso era che comprando quegli edifici e creando il programma Wakandan Outreach riesce a fare ciò che originariamente avevamo fatto dire a Killmonger".

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther è il diciottesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è incentrato sul personaggio Marvel di Pantera Nera, interpretato da Chadwick Boseman.