Un video dal set conferma le riprese in corso di Captain Marvel con Brie Larson

Un nuovo video dal set diconferma le riprese in corso del film MCU con protagonista il premio Oscar. I Marvel Studios si avvicinano alla fine della Fase 3 con l'attesissimo, che arriverà nei cinema il prossimo mese e segnerà la conclusione di un primo ciclo di film del Marvel Cinematic Universe.

Black Panther, Avengers: Infinity War e Ant-Man and The Wasp sono gli unici film dell'MCU in uscita nel 2018, visto che Avengers 4 è in programma per maggio 2019 mentre la produzione di Captain Marvel è ancora in corso. Come ricorderanno i fan le prime riprese si sono svolte all'inizio dell'anno, a quanto sembra per ragioni burocratiche. Diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, la star Brie Larson interpreterà Carol Danvers, prima protagonista femminile in solitaria del Marvel Cinematic Universe.

Nel film reciterà insieme a Larson anche Ben Mendelsohn con Samuel L. Jackson e Jude Law, oltre a Gemma Chan e Lashana Lynch, che ha sostituito nelle scorse ore DeWanda Wise, dopo che l'attrice ha dovuto abbandonare il ruolo a causa di una sovrapposizione d'impegni.

Ora un video dal set conferma le precedenti segnalazioni sull'effettivo inizio delle riprese del film, attualmente in corso negli Stati Uniti. Le immagini del backstage vedono ancora una volta Brie Larson indossare la tuta verde di Captain Marvel. Purtroppo il video mostra la preparazione di una scena e non svela altre informazioni o sequenze.

Con le riprese ufficialmente in corso in California questo potrebbe essere il primo di una serie di video che verranno mostrati ai fan e potrebbe essere una tendenza ricorrente per tutta la fase di produzione. Bisogna ricordare però che molte delle ambientazioni del film riguardano lo spazio quindi non è assicurato che verranno diffusi video ulteriori durante le riprese. In futuro potrebbero arrivare anche notizie più dettagliate sul cast, al momento abbastanza esiguo numericamente.