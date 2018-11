Un trailer internazionale di Venom mostra una sorpresa del film

In occasione della sua release in mercati chiave come Cina e Giappone, la Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovo trailer internazionale di Venom che mostra una delle sorprese della pellicola. Potete visionarlo comodamente all'interno di questa notizia.

ATTENZIONE! SPOILER!



Per chi di voi non ha ancora visto Venom, verso il finale del film il simbionte entra in contatto con Anne (Michelle Williams) e c'è un chiaro easter egg per gli appassionati dei fumetti originali: She-Venom. Ovviamente vediamo il personaggio solo per qualche minuto, ed ora quella sua 'comparsata' è presente nel trailer che vi mostriamo all'interno della notizia.

La regia è stata affidata a Ruben Fleischer mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel, da una storia di Pinkner e Rosenberg.

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom". Michelle Williams interpreterà il personaggio di Anne Weying.