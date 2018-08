Un robot sarà il protagonista di un film indie diretto da Tony Kaye!

Il regista Tony Kaye (American History X) ha scelto un robot come protagonista del suo prossimo film 2nd Born, sequel dell'imminente 1st Born, che include nel cast Val Kilmer, Tom Berenger e Danise Richard.

La presenza di un'intelligenza artificiale come protagonista potrebbe far pensare alla fantascienza come genere di riferimento. Il film di Kaye, invece, sarà in verità una commedia romantica. Sebbene non siano disponibili ulteriori dettagli sul sequel, sappiamo che la prima pellicola seguirà le vicende di una coppia sposata presa dalle difficoltà della prima gravidanza e le sue normali conseguenze. I due genitori hanno alle spalle un background totalmente differente, e insieme dovranno capire la necessità di superare i propri limiti per il bene del bambino. Kaye non ha ancora specificato quale sarà effettivamente il ruolo del robot nel sequel.

Secondo quanto riporta Deadline, al regista è venuta in mente questa particolare idea durante una discussione con Sam Khoze, uno dei produttori del film. Kaye ha spiegato che il robot sarà addestrato per essere un attore adeguato, imparando le tradizionali tecniche di recitazione. Inoltre, questa non sarà l'unica novità portata dal regista, in quanto 1st Born sarà la prima vera co-produzione tra Stati Uniti e Iran.

Non è certamente la prima volta che vediamo un robot tra i personaggi principali di un film, basti pensare alla fantastica Alicia Vikander in Ex Machina, ma l'idea di Kaye porterà qualcosa di realmente innovativo all'industria, in un periodo dove i dibattiti sull'intelligenza artificiale si fanno sempre più interessanti e prioritari.