Un posto tranquillo: tre semplici regole da seguire nel trailer dell'horror movie

Le sequenze del trailer italiano di A Quiet Place - Un posto tranquillo ci mostrano un mondo catapultato nel caos, in un periodo di totale devastazione. È con queste premesse che si apre il video rilasciato dalla divisione cinematografica italiana della 20th Century Fox.

Sono tre le regole principali indicate nel poster che trovate qui in basso, piccoli consigli che i protagonisti del lungometraggio horror dovranno seguire se vorranno sopravvivere:

Regola #1 : Non fare mai rumore

: Non fare mai rumore Regola #2 : Mai lasciare il sentiero

: Mai lasciare il sentiero Regola #3: Rosso significa scappa

La pellicola seguirà la storia di una famiglia costretta a vivere nel silenzio più assoluto in una fattoria immersa tra i boschi. Tutto procede “normalmente” fino a quando una partita al gioco da tavolo Monopoli cambierà la sorte dei protagonisti e la famiglia dovrà lottare per sopravvivere all’incombente minaccia con un’alta ipersensibilità al suono. Per questo motivo il dialogo sarà sostanzialmente ridotto all'osso, in quanto il silenzio sarà sintomo di sopravvivenza.

Diretto dal regista John Krasinski (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi), la sceneggiatura è stata curata da Bryan Woods, Scott Beck e dallo stesso film-maker che nella pellicola figura anche come protagonista. Nel cast artistico troviamo Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds e Cade Woodward.

A Quiet Place – Un posto tranquillo verrà distribuito in Italia dalla 20th Century Fox a partire dal prossimo 24 maggio.