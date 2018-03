Un posto tranquillo, Emily Blunt sul film horror: "È il film più inquietante e spaventoso"

Sebbene il nome dell’attrice britannica sia recentemente apparso più volte in rete e super il primo trailer de Il ritorno di Mary Poppins , oggi vi parliamo di una breve intervista rilasciata dasull'horror, una video conversazione mostrata dalla Paramount Pictures.

Nel filmato in questione, oltre a delle scene già ripresentate nei trailer precedenti, vengono mostrate alcune immagini del dietro le quinte della pellicola. In calce, invece, le dichiarazioni del premio Golden Globe:



“All’inizio del film incontriamo una famiglia che vive in silenzio. C’è stata un’invasione e attorno vige solo distruzione. Se produci il minimo rumore, lui verrà a prenderti. Questa è la vera sfida che dovrà affrontare la famiglia con dei bambini che si ritroveranno a vivere in silenzio. Per me come madre rappresenta in varie forme la mia paura più grande. La storia narra di ciò che questi personaggi dovranno affrontare ed è il film più inquietante in quanto è davvero spaventoso”.

La pellicola seguirà la storia di una famiglia costretta a vivere nel silenzio più assoluto in una fattoria immersa tra i boschi. Tutto procede “normalmente” fino a quando una partita al gioco da tavolo Monopoli cambierà la sorte dei protagonisti e la famiglia dovrà lottare per sopravvivere all’incombente minaccia con un’alta ipersensibilità al suono. Per questo motivo il dialogo sarà sostanzialmente ridotto all'osso, in quanto il silenzio sarà sintomo di sopravvivenza.

Diretto dal regista John Krasinski (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi), la sceneggiatura è stata curata da Bryan Woods, Scott Beck e dallo stesso film-maker che nella pellicola figura anche come protagonista. Nel cast artistico troviamo Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds e Cade Woodward.

A Quiet Place – Un posto tranquillo verrà distribuito in Italia dalla 20th Century Fox a partire dal prossimo 24 maggio.