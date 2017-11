Un posto tranquillo: Emily Blunt e John Krasinski nel primo trailer italiano

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo, inquietante ed evocativo trailer ufficiale italiano di Un posto tranquillo , terzo film da regista dinel quale reciterà anche al fianco della splendida, sua moglie nel film e anche nella vita reale.

La storia del film seguirà una famiglia che vive le proprie giornate immersa nel totale silenzio di una fattoria, terrorizzata da una presenza soprannaturale che infesta quel luogo. Proprio per questo, nell'horror il dialogo sarà sostanzialmente ridotto all'osso, in quanto il silenzio sarà sintomo di sopravvivenza.



Prodotto da Michael Bay, Un posto tranquillo vedrà nel cast anche i giovani Noah Jupe e Millicent Simmonds, per un'uscita prevista nelle sale italiane nel corso del 2018, a data ancora da destinarsi.