Un personaggio dell'Universo Espanso approderà in Star Wars - Episodio IX?

Di rumor e speculazioni su Star Wars - Episodio IX, ultimo capitolo della nuova trilogia, che porterà nuovamente la firma di J.J.Abrams, ce ne sono stati tanti nel corso dei mesi, ma ora That Hashtag Show ne lancia un altro.

Precisiamo che tale voce di corridoio non è confermata ufficialmente. Premesse a parte, That Hashtag Show riporta che il regista e co-sceneggiatore J.J.Abrams e la direttrice del casting Nina Gold sono alla ricerca di un'attrice tra i 40 e i 50 anni per interpretare il ruolo di "Mara" in Star Wars - Episodio IX.

Se siete dei superfan di Star Wars, e avete anche dimestichezza con l'Universo Espanso del franchise, il nome "Mara" potrebbe farvi suonare un campanello d'allarme. Infatti nell'Universo Espanso Jane è il nome di uno dei personaggi più amati dai fan. Inizialmente una 'villain' cresciuta direttamente da Palpatine, Mara Jade ha avuto l'obiettivo di uccidere Luke Skywalker. Invece, ha finito per non ucciderlo ed ha approfondito i suoi studi sulla Forza, passando dalla parte della Luce; Mara ha poi sposato Luke.

L'ingresso di un personaggio femminile cosi di spicco potrebbe sostituire in corsa quello di Leia Organa, dopo la morte prematura dell'attrice Carrie Fisher. Chiaramente vi spieghiamo che, solitamente nei casting call, vengono utilizzati dei nomi 'fittizi' per nascondere le vere identità dei personaggi coinvolti ma le speculazioni sono speculazioni.