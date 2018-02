Un'occhiata più da vicino allo scudo di Captain America in Avengers: Infinity War

Dopo la prima occhiata di qualche giorno fa, ecco delle nuove immagini che ci mostrano lo scudo di Captain America nell'attesissimoin arrivo a fine aprile in Italia, grazie alle action figures ispirate alla pellicola.

Oltre a Captain America, nella galleria di immagini anche un'occhiata più da vicino alle action figures dedicate ad Iron Man e Spider-Man (nella sua nuova Iron Spider) ma anche Thanos in persona e Proxima Midnight. Da notare i dettagli per Captain America come l'assenza totale della stella sul petto che ha portato i fan più appassionati dei fumetti della Marvel ad una sorta di adattamento cinematografico di Nomad.

Diretto dai fratelli Russo, da una sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely, Avengers: Infinity War uscirà a fine aprile in Italia mentre Avengers 4, con lo stesso team, arriverà a maggio 2019.

Il cast include Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Letitia Wright, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sebastian Stan, Don Cheadle, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Winston Duke. Dal cast di Guardiani della Galassia arriveranno Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benicio del Toro, Karen Gillan e Vin Diesel e Bradley Cooper nei ruoli, rispettivamente, di Groot e Rocket. Thanos sarà interpretato da Josh Brolin.

Oltre ad Infinity War, i Marvel Studios hanno in uscita Black Panther, dal 14 febbraio, e Ant-Man and the Wasp a luglio.