Un'occhiata agli eroi in costume nel Justice League: Mortal mai realizzato

Il film dedicato alla Justice League , uscito lo scorso novembre, è la pellicola dellache ha incassato di meno fino ad oggi. Un film che ha diviso pubblico e critica, ed è stato travagliato dietro le quinte.

Eppure, come saprete, qualche anno fa la Warner Bros. Pictures stava sviluppando un film sulla Justice League, titolato Justice League: Mortal, con George Miller alla regia e messo in cantiere in fretta e in furia per battere sul tempo il The Avengers annunciato dai Marvel Studios. Sfortunatamente per lo studio, svariate problematiche dietro le quinte portarono alla cancellazione del film a pre-produzione avviata.

Da quel progetto sono trapelati vari concept e tante dichiarazioni, ma ora debuttano online delle foto esclusive che ci mostrano gli attori in costume. In primis possiamo dare un'occhiata all'attore D.J. Cotrona nel ruolo di Superman. Nella foto di gruppo, oltre a Cotrona, vediamo anche gli altri: Armie Hammer nel ruolo di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman e Adam Brody come Flash. Non è chiaro, a causa della bassa risoluzione, capire, comunque, se si tratta degli attori ufficiali o di controfigure. Infatti sembrerebbe un test dei costumi: nella foto appaiono anche Martian Manhunter, Aquaman e Lanterna Verde (per esempio per quest'ultimo ruolo fu ingaggiato Common e nella foto non è lui).

Insomma, attori o meno, questa foto ci fa capire come sarebbero stati i costumi di questo progetto cancellato.