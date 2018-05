Un nuovo trailer 'narrato' per Deadpool 2, gli sceneggiatori sull'accordo con la Disney

Deadpool 2 è arrivato nei cinema italiani, ma la Twentieth Century Fox ha diffuso uno spassoso trailer narrato della pellicola che potete visionare comodamente dopo il salto e che noi vi consigliamo di vedere.

Nel frattempo, come Ryan Reynolds nella giornata di ieri, anche gli sceneggiatori di Deadpool 2, Rhett Reese & Paul Wernick hanno parlato dell'acquisizione della Fox da parte della Disney e delle potenzialità che quest'accordo ha per il personaggio.

In particolare, i due hanno svelato cosa gli piacerebbe vedere in un ipotetico team-up tra il mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel e i supereroi in mano ai Marvel Studios. "Spero che Chris Evans resti ancora per un po' Captain America perché vorrei vedere Deadpool e Cap interagire" ha spiegato Reese nell'intervista "Captain America è un personaggio cosi serio, tutto d'un pezzo, grandioso e Deadpool è più o meno l'opposto: potrebbe essere divertente.".

"Anche Iron Man" ribatte Wernick "Immaginatevi una scena con Tony Stark e Wade Wilson. Sarebbe un continuo scambio di battute tra i due, sarebbe totalmente esilarante". "La buona notizia con questa acquisizione è che il numero di personaggi che potremo utilizzare in futuro cresce esponenzialmente e questo ci mette di buon'umore" conclude Paul Wernick.

Deadpool 2 è nelle sale cinematografiche italiane dalla giornata di ieri.