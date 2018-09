Un nuovo spot tv da Venom, il film avrà il rating PG-13?

La pellicola dedicata al personaggio di Venom diretto da Ruben Fleischer debutterà nei cinema questo 4 ottobre in Italia, eppure - ad oggi - ancora non sappiamo quale rating otterrà il cinecomic prodotto e distribuito da Sony Pictures.

Secondo Ruben Fleischer il film dedicato a Venom era stato progettato per uscire con il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.] ma, stando ad alcuni report non confermati ufficialmente, la Sony avrebbe tentato di far uscire la pellicola con un rating PG-13 [vietato ai minori di 13 anni non accompagnati, nb.] per "non chiudere le porte definitivamente ad un potenziale crossover futuro con i Marvel Studios".

Ora AMC Theaters sembra confermare (ma non c'è l'ufficialità) che Venom ha ottenuto il rating PG-13 e che durerà 1 ora e 52 minuti. Chiaramente attendiamo conferme o eventuali smentite. Intanto Sony ha distribuito un nuovo spot tv che include la canzone di Eminem: la trovate in questa stessa notizia.

Infine, secondo gli analisti, il film potrebbe debuttare questo ottobre in USA con 60-70 milioni di dollari nel primo week-end di programmazione. In realtà, anche se debutterà con soli 60 milioni, il film infrangerà il record di ottobre detenuto, fino ad oggi, da Gravity (che debuttò nel mese di ottobre in USA con 55.8 milioni di dollari).