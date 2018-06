Un nuovo sguardo a Screenslaver nel nuovo spot de Gli Incredibili 2

Il nuovissimo spot de Gli Incredibili 2 propone un nuovo sguardo al villain del film, Screenslaver, colui che costringerà il team di supereroi a tornare in azione. Il film è l'atteso sequel della pellicola d'animazione del 2004, anch'essa scritta e diretta da Brad Bird che si occupa anche di questo seguito, atteso in Italia il 19 settembre.

Gli Incredibili 2 riunisce nuovamente la famiglia di supereroi più nota del grande schermo. Con papà Bob (Craig T. Nelson), mamma Helen (Holly Hunter), la figlia adolescente Violet (Sarah Vowell), il ragazzino Dash (Huck Milner), e baby Jack-Jack, che insieme a Siberius (Samuel L. Jackson), dovranno sconfiggere il villain Screenslaver.

Quando Bob rimane a casa a badare ai suoi figli, sua moglie Helen prosegue la lotta contro il crimine, diventando parte integrante di una campagna a favore del ritorno alla legalità dei supereroi.

Per sconfiggere il temibile Screenslaver, Gli Incredibili faranno affidamento anche su Siberius.

"Parleremo dell'importanza del supporto dei padri in famiglia, così come dell'importanza per le donne di esprimersi attraverso il lavoro e dimostrare che sono altrettanto vitali come gli uomini" ha affermato Bird "La genitorialità è un atto eroico".

Il film è il ventesimo prodotto dei Pixar Animation Studios ed è prodotto da John Lasseter. Il primo capitolo riuscì ad incassare la cifra di 631 milioni di dollari, aprendo il primo week-end con un incasso di 70 milioni di dollari. Gli Incredibili 2 riuscirà a replicare il successo commerciale della precedente pellicola? Dovremo attendere settembre per sapere se Gli Incredibili riusciranno a conquistare nuovamente il pubblico.