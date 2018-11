Un nuovo rumor rivelerebbe il ruolo di Matt Smith in Star Wars: Episodio IX?

Come è stato per Star Wars: Gli ultimi Jedi, forse il prossimo gennaio 2019 sarà rivelato anche il titolo ufficiale di Star Wars: Episodio IX, terzo capitolo della nuova trilogia dedicata a Rey, Finn e compagni nuovamente diretto da J.J. Abrams, che parla del film come "di un cambio di rotta".

In attesa di scoprire titolo, sinossi e i vari ruoli delle new entry, su quest'ultimo aspetto potremmo avere oggi delle novità relative al personaggio che sarà interpretato da Matt Smith, l'amatissima star di Doctor Who e The Crown.



Durante il segmento Hot Scoop or Shot of Pop del The Weekly Planet Podcast, infatti, è stato dichiarato sottoforma di voce di corridoio che l'attore dovrebbe interpretare nell'Episodio IX un giovane Sheev Palpatine, quello che nella Trilogia Originale è l'Imperatore della Galassia, Sith del Lato Oscuro della Forza conosciuto anche come Darth Sidius, morto alla fine di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.



Si tratta, come specificato, di un rumor, da prendere cum grano salis, ma dovesse essere confermato questo porterebbe con sé diverse domande. Innanzitutto, essendo Palpatine giovane, potrebbe significare che Episodio IX conterrà dei flashback oppure che l'Imperatore potrebbe essere stato clonato, ma c'è anche un'altra opzione.



Il podcast fa infatti notare che Star Wars: Rebels, la serie animata Disney XD, ha introdotto nel franchise i viaggi nel tempo, concetto che potrebbe essere riutilizzato nel film. In fondo, come dimostrato dal Darth Maul in Solo: A Star Wars Story, la Disney non ha paura di collegare i film alle produzioni tv.



Star Wars: Episodio IX è atteso nelle sale italiane a dicembre 2019.