Un nuovo provino suggerisce la presenza di Gwen Stacy in Spider-Man: Homecoming 2

Con la conferma di Jon Watts alla regia del sequel di, iniziano i primi 'movimenti' riguardanti ildella pellicola che uscirà - ricordiamo - nel luglio del 2019.

Infondo, con una release fissata per quella data, la produzione dovrà iniziare le riprese entro qualche mese. La scorsa settimana vi abbiamo postato un presunto provino video di una giovanissima attrice francese, Louna Fournier, che affermava di essere in lizza per la parte di Gwen Stacy nel sequel.

Adesso il sito Omega Undergound ne ha scovato un altro - che vi mostriamo qui sotto. L'attrice in questione proviene dal Lussemburgo e si chiama Iris Haller. Non è chiaro, a questo punto, se i Marvel Studios abbiano puntato su un open casting call mondiale per il ruolo, ma sembrerebbe questo il caso. Inoltre sembra sempre più confermato che questa ipotetica versione di Gwen sia più "europea", con una possibile tendenza all'essere francese. Nel film dovrebbe comparire anche il Capitano George Stacy, suo padre.

Nei fumetti originali - se non sbagliamo - la madre di Gwen, Helen, è di origine francese ed è possibile che la Marvel abbia utilizzato questo dettaglio per diversificare il personaggio dalle precedenti incarnazioni.

Spider-Man: Homecoming 2 - il titolo è provvisorio - vedrà di nuovo Tom Holland nei panni di Peter Parker.