Un nuovo poster per Solo: A Star Wars Story, Ron Howard a ruota libera

In seguito alla diffusione deidi Solo: A Star Wars Story , è trapelata in rete la versione "completa" del poster che mette insieme tutte le singole locandine in un'unica: potete ammirarla comodamente dopo il salto.

Nel frattempo, il regista Ron Howard è tornato a parlare del suo coinvolgimento nello spin-off di Guerre Stellari, soprattutto in seguito al licenziamento di Phil Lord & Chris Miller: "Conosco Chris e Phil. Sono registi incredibilmente talentuosi, e tutti alla Imagine Entertainment vogliamo trovare un modo per poter lavorare con loro. Ma quando ho scoperto che c'era questo cambiamento, stavo lavorando a svariati progetti alla Imagine, ma avevo pianificato di non dirigere nulla lo scorso anno. Ma questo progetto mi si è palesato davanti, e ne ho parlato con Kathleen Kennedy e con Alli Shearmur. Ero riluttante, ma ho iniziato a pensare che sarei potuto essere d'aiuto".

"E' una delusione quando uno studio deve dover fare un cambiamento in corsa come questo" continua "E' dura e deludente per tutti quelli coinvolti. Ovviamente, le idee di Phil e Chris sono nel film, visto quanto ci hanno lavorato. Spero che i fan non si chiedano come sia stato fatto il film, ma che riescano a perdersi nella pellicola".

Su una cosa, però, Howard è chiaro: non svelerà mai quante sequenze di Solo: A Star Wars Story ha diretto e quante ne hanno dirette il duo Lord-Miller. "Come direbbe Han, 'non chiedetemi le percentuali'" ha spiegato il filmaker durante l'intervista "Non voglio essere specifico a riguardo perché non dovrebbe importare ai fan. Capisco perché me lo chiedono, so che qualcuno sarà curioso ma tutti coloro che ci hanno partecipato non hanno fatto altro che amare quel che potrebbe essere questa pellicola, questa è l'atmosfera che la circonda. Penso che il pubblico sentirà tutto questo amore e questa eccitazione quando lo guarderà".