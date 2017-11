Un nuovo casting call di Avengers 4 suggerisce un potenziale spoiler

Si, ok, lo capiamo: tutti voi state attendendo il primo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War che, secondo i report, dovrebbe arrivare entro i primi di dicembre (: manca pochissimo!).

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto che attendete il trailer (o rivedete le foto del leaked, che trovate ancora cliccando qui), è apparso in rete un nuovo interessante rumor che lascerebbe spazio a non poche speculazioni. Secondo un casting call di Avengers 4, infatti, la produzione sarebbe alla ricerca di due gemelli maschi di due anni per alcune sequenze (in realtà due giorni di riprese).

Secondo le speculazioni, ovviamente, questi due gemelli potrebbero trattarsi dei figli di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Nei fumetti i due gemelli sono i supereroi noti come Wiccan e Speed, che finiscono per entrare negli Young Avengers. Che i Marvel Studios vogliano seguire quella strada anche cinematograficamente parlando introducendo i due futuri Giovani Vendicatori nell'Universo Cinematografico?





Avengers: Infinity War - di cui ormai circolano rumor su rumor -, ricordiamo, uscirà a maggio 2018 mentre il quarto episodio - ancora senza un titolo ufficiale - a maggio del 2019. Entrambi portano la firma dei fratelli Russo, già registi dei precedenti Captain America: The Winter Soldier del 2014 e Captain America: Civil War, uscito lo scorso anno.