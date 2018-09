Un nemico che ti vuole bene: ecco il trailer del thriller con Diego Abatantuono

Medusa Film ha diffuso il trailer ufficiale di Un nemico che ti vuole bene, thriller diretto da Denis Rabaglia con protagonista Diego Abatantuono che arriverà nelle sale ad ottobre.

Il cast del film comprende anche Antonio Folletto Mirko Trovato, Sandra Milo, Roberto Ciufoli, Annabella Calabrese, Gisella Donadoni, Ugo Conti, Andrea Preti, Ernesto Lama, Ciro Esposito, Antonio Catania, con la partecipazione di Paolo Ruffini e con la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Pietro. La sceneggiatura è firmata da Abatantuono, Rabaglia, Heidrun Schleef, Luca De Benedettis e David McWater

Questa la sinossi ufficiale: Una notte di pioggia il professore Enzo Stefanelli salva la vita a un giovane ferito da un'arma da fuoco. In cambio l'uomo colpito, un killer di professione, gli promette di trovare e uccidere un suo nemico, chiunque esso sia. Anche se Enzo insiste nell'affermare di non avere un nemico, il giovane si mette a cercarne uno, creando il caos nella vita del professore. Dapprima scettico, finalmente Enzo apre gli occhi sulla sua vita e sulle persone che lo circondano… Riuscirà Enzo a individuare il suo vero nemico? E come si comporterà il killer, ormai diventato il suo unico amico? E se fosse vero che ognuno di noi ha un nemico da eliminare?

Un nemico che ti vuole bene uscirà al cinema il 4 ottobre.