Una migliore occhiata al look di Ronin grazie al nuovo merchandising di Avengers: Endgame

In America la Disney sta diffondendo il "bugiardino" nei cinema in vista dell'uscita di Avengers: Endgame, grazie al quale abbiamo infatti scoperto quella che sembrerebbe la durata effettiva del film dei fratelli Russo, ma nel frattempo continuano i leaked del merchandising ufficiale.

Non i set LEGO, questa volta, perché al centro della notizia ci sono le sempre presenti action figure Marvel Legeds della Hasbro, che ci mostrano in tutto il suo splendore orientale il look completo di Ronin, che ricordiamo sarebbe Occhio di Falco (Jeremy Renner) che ha abbandonato la via del supereroe, dedicandosi alle esecuzioni di criminali dall'altra parte del mondo come un giustiziere mascherato.



Nel set di foto che trovate in calce è possibile anche dare una nuova occhiata a Thanos (Josh Brolin) con indosso la sua armatura e che brandisce la sua arma a doppia lama e anche a Cap, con scudo, maschera e la nuova tuta Quantica, quella che abbiamo anche visto nel secondo trailer ufficiale.



Avengers: Endgame vede nel cast anche Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Brie Larson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, tra un mese esatto. Ormai manca davvero poco all'arrivo del film evento del 2019.



Quali sono le vostre aspettative? Avete già letto il nostro speciale di Endgame?