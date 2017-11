Un miglioramento al box-office per Justice League, nuova foto dietro le quinte

Anche se il week-end di Justice League è stato tutto tranne che soddisfacente, eppure nella giornata di martedì si è registrato un leggero miglioramento.

Ovviamente stiamo parlando di un incremento del 41% il lunedì, che non è da poco, e 10.6 milioni di dollari incassati. In cinque giorni il cinecomic raggiunge i 111.9 milioni al botteghino USA, sicuramente al di sotto delle aspettative (non ha incassato ancora quanto pronosticato inizialmente per l'opening week-end) ma è ancora presto per definirlo "flop" o una cocente delusione per la Warner. Ricordiamo che da ora si batterà con Coco al botteghino.

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto che attendiamo ulteriori aggiornamenti sul box-office, ecco arrivare in rete una foto dietro le quinte piuttosto spoilerosa. Potete visionarla qui sotto!