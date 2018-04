Un'immagine dal primo trailer di Glass dal CinemaCon di Las Vegas

Nel corso del panel al CinemaCon di Las Vegas di qualche ora fa, è stato proiettato il primo trailer di Glass, terzo capitolo del franchise creato da M. Night Shyamalan con Unbreakable - Il predestinato e il recente Split. Il video non è stato diffuso pubblicamente ma sono trapelate alcune novità sulla trama del film che uscirà il 18 gennaio 2019.

Nel trailer infatti si vede Sarah Paulson nelle vesti di una psichiatra che si descrive come una persona esperta in 'individui che credono di essere supereroi'. Tra i suoi pazienti ci sono David Dunn (Bruce Willis) Elijah Price (Samuel L. Jackson) e Kevin Wendell Crumb (James McAvoy). Nel video il personaggio di Samuel L. Jackson, Elijah Price, afferma di essere rimasto in attesa che il mondo li scoprisse, prima di presentarsi.

Su Twitter è stato mostrato il primo banner del film, che mostra i tre protagonisti principali. Nel film torneranno Anya Taylor-Joy nel ruolo di Casey Cooke, Spencer Treat in quello del figlio di Dunn e Charlayne Woodard nel ruolo della madre di Elijah Price.

Glass è prodotto da M. Night Shyamalan e Blumhouse, che si è occupata anche della produzione dei film precedenti del regista. Il film verrà distribuito da Universal Pictures per il territorio nordamericano mentre in ambito internazionale se ne occuperà Buena Vista International. Un successo enorme ha ottenuto l'ultimo film, Split, prodotto con un budget di 9 milioni di dollari e capace d'incassare quasi 277 milioni di dollari a livello globale.