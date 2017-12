Un Han Solo differente nei primi dettagli da Solo: A Star Wars Story

Mentre iniziano a circolare pesanti rumor sullapronta al flop per Solo: A Star Wars Story , ecco arrivare in rete i primissimi dettagli dalla pellicola die diffusi da

Empire Magazine tenta di non svelare troppo ma stuzzica non poco i fan della saga di Guerre Stellari e del personaggio portato al successo da Harrison Ford (ma che qui avrà il volto di Alden Ehrenreich). Il magazine riporta le parole del co-sceneggiatore Lawrence Kasdan diffuse nel 2015 e in cui affermava che avremmo visto un Han Solo differente da quello che conosciamo ed amiamo: "Dovrete immaginarlo all'età dei suoi 20 anni. Cosa lo ha portato a diventare il personaggio che conosciamo?".

Il magazine sembra confermare che nella pellicola vedremo la Rotta di Kessel citata dallo stesso Solo in Star Wars: Una Nuova Speranza. Sembra proprio che nello spin-off vedremo la Rotta di Kessel, la via iperspaziale usata dai contrabbandieri per portare via il prezioso materiale delle miniere.

Vedremo anche il Millenium Falcon, inoltre, il cui look sarà molo più simile a quello de La Vendetta dei Sith rispetto a quello che conosciamo oggi, ed Empire stuzzica i fan facendoci capire che dovremmo vedere Solo vincere il Falcon a discapito di Lando Calrissian, interpretato dall'attore Donald Glover.

Infine, dovremmo vedere anche una 'variazione' dell'incontro tra Solo e il suo amico Chewbacca. "Han era un giovane pilota promettente, e ha studiato all'Accademia Imperiale a Carida. Solo viene cacciato dall'Accademia per aver salvato Chewbacca da un Ufficiale Imperiale, e da lì una delle più grande amicizie del cinema viene formata. Una variazione di questa storia è raccontata nel film".

In attesa di un trailer, vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story debutterà nei cinema a fine maggio.