Un giocattolo di Avengers: Infinity War potrebbe svelare un grosso momento di Hulk

In attesa del secondo full trailer ufficiale (che non dovrebbe tardare ad arrivare, visto che la release è stata anticipata al 27 aprile), ecco arrivare un nuovo potenzialeda Avengers: Infinity War grazie alla linea di giocattoli ispirata alla pellicola.

ATTENZIONE! SPOILER!

Uno di questi giocattoli - come potete vedere nell'immagine qui sotto - potrebbe aver svelato uno dei grossi momenti di Avengers: Infinity War con protagonista Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo). Come ipotizzato da numerosi fan, nel film dovrebbe essere Banner ad indossare l'armatura Hulkbuster nel corso della battaglia in Wakanda.

E questo giocattolo confermerebbe questa ipotesi, ma non solo: sembrerebbe lasciare intendere che, nel corso della battaglia, mentre Banner è all'interno dell'Hulkbuster, "si arrabbierà" a tal punto da trasformarsi in Hulk e distruggere l'armatura dall'interno!

Insomma, sembra proprio che la battaglia nel cuore del Wakanda - intravista nel primo trailer diffuso mesi fa - sia una delle scene più interessanti a livello visivo e di idee, e non vediamo l'ora di vederla sul grande schermo il prossimo 25 aprile in Italia.

Sicuramente, da qui ad aprile, continueranno ad arrivare ulteriori spoiler dalla pellicola, dunque fate attenzione a cosa leggete! Noi di Everyeye.it vi riporteremo ogni cosa, avvertendovi ogni volta di quel che andremo a trattare osi da evitare da spoilerarvi la pellicola in anticipo.