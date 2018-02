Un figlio a tutti i costi: trailer per la nuova commedia di e con Fabio Gravina

Easy Cinema ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, la nuova commedia diretta e interpretata dae in arrivo a marzo.

Si tratta dell’esordio alla regia e al cinema dell’attore teatrale Fabio Gravina, dopo una carriera tra i palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

Nel cast della pellicola, prodotta da 35 millimetri, troviamo anche Roberta Garzia, Ivano Marescotti, Paola Riolo, Gianni Ciardo, Angelo Di Gennaro, N'Duccio, Emanuela Tittocchia, Beppe Convertini, Gino Cogliandro, con la partecipazione di Stefano Masciarelli e con la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 1° marzo 2018. Proprio Marescotti è attualmente nelle sale italiane con l’ultimo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, di cui trovate la nostra recensione.

Le musiche e la colonna sonora sono state affidate a Gigi D’Alessio.

Sinossi: Una coppia, il desiderio di un bambino che non arriva, perchè lui ha problemi ed è stressato, e lei che con la caparbietà insiste fino a stremare il povero marito. Poi quando lui, sfinito rinuncia e propone l’adozione, lei ha pronta l’alternativa. Sarà un altro uomo a darle il figlio tanto desiderato, ma non con moderne inseminazioni artificiali: si concederà solo per poche ore ad un sedicente professionista per realizzare il suo sogno in modo naturale.