Un fan ha trasformato i film della Fase Uno dei Marvel Studios... in una serie tv!

Una delle critiche maggiori che molti rivolgono ai prodotti del Marvel Cinematic Universe è che, piuttosto che dei film, ormai sembra più una serie televisiva ad episodi che, però, vediamo sul grande schermo.

Un fan, probabilmente mosso da questa 'critica', ha deciso dunque di rimontare, minuziosamente, tutti i film della Fase Uno dei Marvel Studios e trasformarli in una vera e propria serie tv ad episodi. Ogni episodio dura circa 45-50 minuti e include anche una sequenza post-titoli di coda. I primi quattro episodi sono visibili cliccando qui (il quinto è in arrivo) e ripercorre gli eventi del primo Iron Man, de L'Incredibile Hulk e di Captain America - Il Primo Vendicatore e ancora non totalmente. Nel quarto episodio la scena post-titoli di coda, ad esempio, è dedicata al prologo di Thor, andando dunque ad introdurre il Dio del Tuono "nella serie tv".

Il fan ha affermato che saranno dieci episodi totali che andranno, dunque, ad includere, oltre a Thor, anche Iron Man 2 e, chiaramente, The Avengers, e l'ultimo sarà rilasciato online il 14 novembre. Un'iniziativa curiosa ma che ha già riscosso notevole successo tra gli appassionati e svariate testate statunitensi.

Chissà se, una volta archiviata la fase uno, si concentrerà anche sulle altre... sarebbe interessante da vedere!