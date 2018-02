Un fan ha rimosso i baffi di Superman in Justice League... con il pc di casa

Che sia stato apprezzato o meno, Justice League sarà ricordato per sempre anche per il, ovvero la rimozione digitale dei baffi dicon risultati non proprio soddisfacenti, tanto da essere preso di mira anche nel trailer di Deadpool 2.

A gettar benzina sul fuoco ci pensa uno youtuber, Deep Fakes, che ha mostrato in un video - che vi proponiamo in questa news - come con un semplice programma e un pc di casa sia riuscito a togliere i baffi dall'attore Henry Cavill con due secondi e con risultati, secondo molti utenti, migliori del film finito e arrivato nelle sale cinematografiche.

Secondo l'utente per un risultato discreto ci è voluto un pc di seconda mano e un programmino, mentre per il film è stato speso un enorme budget per rimuovere i baffi e con risultati non all'altezza. Voi cosa ne pensate?

Il cosiddetto baffo-gate è uno dei punti dolenti, per i fan, di questo cinefumetto. Henry Cavill stava girando Mission: Impossible - Fallout, dove gli era stato chiesto di farsi crescere dei baffi vistosi. Peccato che la Warner Bros. abbia deciso di 'cambiare rotta' e chiamare Joss Whedon a riscrivere e rigirare buona parte del film di Zack Snyder. Con la Paramount che ha detto un secco 'no' alla richiesta della Warner di far tagliare i baffi a Cavill per le nuove riprese che lo vedevano coinvolto come Superman, lo studio è stato costretto in fretta e in furia a rimuovere i baffi digitalmente dal volto di Cavill con risultati non proprio soddisfacenti.