Un fan ha rifatto il trailer di X-Men: Dark Phoenix con le immagini di... Conflitto finale

Il primo trailer ufficiale di X-Men: Dark Phoenix ha fatto il suo debutto questo giovedì in rete ed ha diviso in due il pubblico: molte sono state le reazioni negative al trailer a giudicare dai commenti apparsi su Twitter e vari forum.

Oltre al montaggio del trailer - ma per quello si va a gusto personale -, molti fan e 'spettatori' comuni hanno criticato la somiglianza di X-Men: Dark Phoenix con il precedente X-Men - Conflitto finale del 2006. Non è un caso, infondo: Simon Kinberg, regista e sceneggiatore di Dark Phoenix, è stato anche co-sceneggiatore di Conflitto finale ed è per questo che le analogie tra i due film è molto forte.

Un fan, dunque, ha deciso di mostrare ai fan quanto le due pellicole siano simili, rimontando il trailer di Dark Phoenix con le immagini di Conflitto finale. Il risultato? Potete vederlo all'interno di questa notizia.

Questa la sinossi ufficiale della Fox: "In Dark Phoenix, gli X-Men devono affrontare il loro nemico più formidabile e potente: una della loro squadra, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende molto più potente ma anche instabile. Combattendo con questa entità dentro di lei, Jean sprigiona i suoi poteri in modi che non comprende o riesce a contenere. Con Jean ormai fuori controllo, che finisce per ferire chi ha accanto, inizia a far crollare ciò che tiene insieme gli X-Men. Ora, con la famiglia che cade a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi... non solo per salvare l'anima di Jean ma anche per salvare il nostro pianeta da alieni che sperano di controllare questa forza e governare la galassia".

La pellicola, inizialmente prevista per febbraio, è stata posticipata al giugno 2019.