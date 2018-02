Un fan ha ricreato con storyboard originali l'opening scartata de Il risveglio della Forza

Tutti siamo ormai proiettati sul futuro della saga dial cinema, che a breve termine risponde al nome di Solo: A Star Wars Story , ma a quanto pare c'è chi ha ancora voglia di esplorare il materiale scartato didi

Tale Tim Gray, infatti, ha deciso di montare un video in computer grafica (discreto, dati anche i mezzi) dove ha voluto mostrarci come sarebbe stata la opening scene originale del settimo capitolo della saga fantascientifica, decisamente diverso da quello poi arrivato in sala. Nel cut finale vediamo infatti un incrociatore Imperiale vicino all'Orbita di Jakku, pianeta dove si trova Poe Dameron (Oscar Isaac)e la mappa per rintracciare Luke Skywalker. Dall'incrociatore vediamo poi uscire la navicella di Kylo Ren (Adam Driver) e due altre navi con degli Stormtrooper.



In quello scartato, come è possibile ammirare nel video di Tim Gray, l'idea era invece quella di mostrare la vittorie dalla Repubblica sull'Impero a 30 anni di distanza dagli eventi de Il ritorno dello Jedi, molto semplicemente facendo scaricare a delle navi della Resistenza un Incrociatore Imperiale distrutto nell'orbita di Jakku, lasciando schiantare al suolo. Quell'Incrociatore, poi, si sarebbe scoperto essere il relitto nel quale incontriamo Rey per la prima volta, dedita alla ricerca di materiali da vendere al mercato.



Insomma, un costrutto sicuramente più originale per ricollegare concettualmente due film che raccontano la stessa storia ma davvero lontani nel tempo. Questo è Star Wars.