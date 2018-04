Un fan ha realizzato un poster per Korg come quelli ufficiali di Avengers: Infinity War!

La rivoluzione è iniziata. Korg, interpretato dal regista Taika Waititi, è stato uno dei maggiori protagonisti della scena in Thor: Ragnarok dello scorso anno, e i fan si chiedono quando potranno vedere il simpatico e amichevole mostro roccioso. Ora, un fan, si è assunto il compito di dare a Korg il suo poster Avengers: Infinity War.

Francamente, non sappiamo se Korg ci sarà o meno in Infinity War; la sua assenza si sente tanto quanto quella di Occhio di Falco e Ant-Man (anche se pare che qualcuno sia riuscito a trovare Scott Lang in uno degli ultimi poster ufficiali rilasciati dai Marvel Studios), ma la gente vuole vedere qualcosa anche di questi personaggi, e i fan più sfegatati si mettono anche a creare locandine a tema!

Se non c'è un post di Korg perché non crearlo, dunque? Ebbene, eccolo qua, simile a quelli rilasciati recentemente per i personaggi principali della pellicola diretta dai fratelli Russo. Vi piace?

E vorreste vedere Korg in Avengers. Infinity War? Il film arriva al cinema il 25 aprile!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Diretto da Joe e Anthony Russo, Avengers 3 vede un cast formato da Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman e Paul Bettany, tra gli innumerevoli altri!