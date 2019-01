Un fan immagina una versione di Batman in stile Spider-Man: Un nuovo universo

Un fan e artista si è divertito a creare una versione di Batman ricalcando lo stile del recente successo Sony, Spider-Man: Un nuovo universo, con le molte versioni alternative del Cavaliere Oscuro.

Le versioni di Rick Celis, riproposte in un artwork riprendono il personaggio creato da Bob Kane nella sua veste della celebre serie animata degli anni ‘90, così come Bat-girl e Bat-Mite. Potete visualizzare l’artwork direttamente in calce a questa news.

Che ne dite, la Warner/DC potrebbe tentare una simile operazione per Batman in un suo prossimo film d’animazione? Un ipotetico Batman: Into the Bat-Verse?

Oltre agli incassi stratosferici, anche nel nostro Paese, il successo di Spider-Man: Un nuovo universo è stato sancito anche dalle vittorie agli ultimi Golden Globes e ai Critic’s Choice Awards, dove ha trionfato come miglior film d’animazione. Questo fine settimana, Spider-Man: Un Nuovo Universo ha anche superato il traguardo dei 300 milioni di dollari d'incasso al botteghino mondiale. La strada verso la nomination ai Premi Oscar è spianata, così come è data per probabile la vittoria della statuetta, a dispetto dei colossi Disney, Gli Incredibili 2 e Ralph Spacca Internet.

Scritto da Phil Lord e Chris Miller, Spider-Man: Un nuovo universo è stato diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman ed è uscito nelle sale italiane lo scorso Natale. Recentemente i registi hanno anche brevemente accennato al sequel della pellicola.