Un fan giura di aver capito quale sarà il titolo di Avengers 4 (grazie a Mark Ruffalo)

Quale sarà il titolo ufficiale di Avengers 4? Arrivati a questo punto, sarebbe ora che i Marvel Studios ce lo svelassero, semplicemente, ma visto che non è cosi le speculazioni, da parte degli appassionati, sono ancora in corso.

Secondo alcune voci di corridoio, il titolo del sequel sarebbe Avengers: Annihilation, prendendo spunto (più o meno) da un fumetto dallo stesso titolo. Invece, un fan, la pensa in maniera differente. Qualche giorno fa Mark Ruffalo è stato ospite - come ben saprete - del The Tonight Show con Jimmy Fallon. In un divertente siparietto, Ruffalo finiva per rivelare il titolo di Avengers 4, ovviamente criptato nella versione andata in onda.

Un fan ha messo mano a quel video e ha cercato di estrapolare quanto detto da Ruffalo sotto quel "beep" prolungato (potete vedere il risultato qui sotto). Secondo il fan, Ruffalo direbbe The Last Avenger o The Last Avengers al plurale. Insomma, se quanto detto dall'attore sarà confermato, è probabile che il film si chiami Avengers: The Last Avenger(s). Ma non è detto, ovviamente, e per ora tutto è soltanto una pura speculazione da parte di fan e appassionati dell'Universo della Marvel.

I Marvel Studios avevano promesso di rivelare il titolo entro la fine di questo 2018, dunque non manca tantissimo...