Un fan crea dei concept art sui F4 immaginandoli nell'Universo Cinematografico Marvel

L’acquisto della 21st Century Fox da parte della Disney nel mese scorso è stato probabilmente l’evento economico più importante del 2017 nel sistema hollywoodiano. Tra i vari asset acquisiti ci sono anche i diritti per un adattamento cinematografico suie a tal proposito un fan ha deciso di disegnare un probabile look della famiglia.

L’Universo Cinematografico Marvel non è mai stato così interessante come in questo periodo. Dopo la collaborazione della Sony con la Casa delle Idee, evento questo che ha portato ufficialmente l’amichevole Spider-Man di quartiere nel mondo creato da Kevin Feige, l’acquisizione posta in essere dalla Disney ha completato l’ultimo grande tassello mancante del puzzle cinematografico sui supereroi Marvel. A partire da quel momento la gioia dei fan in tutto il mondo è esplosa in suggestive teorie e immaginabili team-up o scontri tra la vecchia guardia dei Marvel Studios e gli ultimi arrivati. Tra questi un posto d’onore è riservato alla famiglia guidata da Reed Richards.

Su di essa si è concentrata l’attenzione dell’artista malese Roshfaizal Ariffin, il quale ha dato vita attraverso dei concept art ad un ipotetico look che i Fantastici 4 potrebbero assumere prossimamente sul grande schermo.



L'ultima trasposizione cinematografica della famiglia è stata diretta e scritta da Josh Trank. La 20th Century Fox aveva sperato fortemente in un reboot del progetto affidando il timone della storia ad un regista reduce pochi anni prima del successo ottenuto con Chronicle. Critica e pubblico, tuttavia, hanno stroncato il cinecomic pochi giorni dopo l'uscita nelle sale di tutto il mondo e a seguito del tentativo fallito dalla produzione non è stato mai raggiunto un accordo per il prosieguo della storia.



